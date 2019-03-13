219 миллионов рублей вложат в улучшение качества водопроводной воды в Вологде

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-13T09:37:57+03:00

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В Вологде на улучшение качества питьевой воды потратят 219 миллионов рублей.

Проект реконструкции реагентного хозяйства «Вологдагорводоканала»

получил положительное заключение госэкспертизы. Он был признан экономически обоснованным. И сейчас проходит конкурс по выбору подрядчика.

Проект предусматривает автоматизацию водоподготовки - будут автоматизированы процессы дозирования реагентов и, по мнению разработчиков, это скажется на качестве питьевой воды.

Конкурсные процедуры завершатся в апреле, об этом рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В результате работ обновится дозирующее оборудование,

будут отремонтированы емкости-хранилища для реагентов, расходных и баков приготовления реагентов, а также установка дополнительного оборудования для водоподготовки путем углевания, преаммонизации и стабилизации воды.

Будут проведены и общестроительные работы - заливка фундаментов для оборудования, ремонт полов.

«Стоимость реконструкции составит 219 млн рублей, из них средства

областного бюджета - 32 млн рублей, городского - 21 млн рублей.

Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Это позволит

снизить содержание алюминия и хлорорганики в воде и повысит её

качество», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

После ремонта будут применяться те же реагенты, которые используют

сейчас - это сульфат алюминия и полиакриламид. Дополнительно для

обеззараживания воды в настоящее время применяется хлор, на выходе вода

обеззараживается с помощью ультрафиолета. С вводом нового оборудования в эксплуатацию повысится надежность работы реагентного хозяйства,

снизятся затраты на его эксплуатацию.

Напомним, решение о реконструкции реагентного хозяйства было принято на

Градсовете под руководством Губернатора в феврале прошлого года.

Было отмечено, что с каждым годом качество воды в реке, откуда производится забор, падает. Очистка по старым технологиям становится эффективной.

ИСТОЧНИК KP.RU