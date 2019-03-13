219 миллионов рублей вложат в улучшение качества водопроводной воды в Вологде
В Вологде на улучшение качества питьевой воды потратят 219 миллионов рублей.
Проект реконструкции реагентного хозяйства «Вологдагорводоканала»
получил положительное заключение госэкспертизы. Он был признан экономически обоснованным. И сейчас проходит конкурс по выбору подрядчика.
Проект предусматривает автоматизацию водоподготовки - будут автоматизированы процессы дозирования реагентов и, по мнению разработчиков, это скажется на качестве питьевой воды.
Конкурсные процедуры завершатся в апреле, об этом рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
В результате работ обновится дозирующее оборудование,
будут отремонтированы емкости-хранилища для реагентов, расходных и баков приготовления реагентов, а также установка дополнительного оборудования для водоподготовки путем углевания, преаммонизации и стабилизации воды.
Будут проведены и общестроительные работы - заливка фундаментов для оборудования, ремонт полов.
«Стоимость реконструкции составит 219 млн рублей, из них средства
областного бюджета - 32 млн рублей, городского - 21 млн рублей.
Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Это позволит
снизить содержание алюминия и хлорорганики в воде и повысит её
качество», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
После ремонта будут применяться те же реагенты, которые используют
сейчас - это сульфат алюминия и полиакриламид. Дополнительно для
обеззараживания воды в настоящее время применяется хлор, на выходе вода
обеззараживается с помощью ультрафиолета. С вводом нового оборудования в эксплуатацию повысится надежность работы реагентного хозяйства,
снизятся затраты на его эксплуатацию.
Напомним, решение о реконструкции реагентного хозяйства было принято на
Градсовете под руководством Губернатора в феврале прошлого года.
Было отмечено, что с каждым годом качество воды в реке, откуда производится забор, падает. Очистка по старым технологиям становится эффективной.
ИСТОЧНИК KP.RU