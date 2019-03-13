В аварии под Вологдой пострадали два человека
Столкновение произошло у поворота на Ермаково
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Под Вологдой произошла авария, в которой пострадало два человека.
Две иномарки столкнулись 12 марта у поворота на Ермаково - на 19-м километре трассы Вологда - Череповец.
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, в 13:35 53-летний водитель автомобиля Форд Мондео, двигаясь со стороны города Вологды, столкнулся с попутным Шевроле Авео, которым управлял 32-летний мужчина.
Как выяснилось, Шевроле выполнял разворот. Пострадал его водитель и пассажирка 60-ти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU