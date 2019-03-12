В Кич-Городецком районе в огне погибла женщина и пострадал ее муж
ЧП случилось в деревне Кузьмино
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В Вологодской области произошел пожар, в котором погибла женщина и пострадал мужчина. ЧП случилось 11 марта в Кич-Городецком районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, в четверть двенадцатого загорелся дом №1 на улице Центральной в деревне Кузьмино.
Пожарные расчеты прибыли к одноэтажному деревянному зданию через 10 минут. Однако огонь уже успел распространиться по дому.
В доме жила семья. Из пламени 69-летняя женщина так и не сумела выбраться на улицу - она погибла. 70-летний мужчина был доставлен в больницу.
Причина пожара пока не установлена.
ИСТОЧНИК KP.RU