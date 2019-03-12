2019-03-12T17:56:50+03:00
Происшествия

В Кич-Городецком районе в огне погибла женщина и пострадал ее муж

ЧП случилось в деревне Кузьмино
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В Вологодской области произошел пожар, в котором погибла женщина и пострадал мужчина. ЧП случилось 11 марта в Кич-Городецком районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, в четверть двенадцатого загорелся дом №1 на улице Центральной в деревне Кузьмино.

Пожарные расчеты прибыли к одноэтажному деревянному зданию через 10 минут. Однако огонь уже успел распространиться по дому.

В доме жила семья. Из пламени 69-летняя женщина так и не сумела выбраться на улицу - она погибла. 70-летний мужчина был доставлен в больницу.

Причина пожара пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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