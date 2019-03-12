За порочную связь с несовершеннолетней под суд пойдет 19-летний череповчанин

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-12T17:48:50+03:00

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В Череповце под суд пойдет 19-летний парень, который имел сексуальную связь с 15-летней девушкой.

Он познакомился с несовершеннолетней через общую подругу. Когда девочка пришла к нему домой, молодой человек склонил ее к сексу.

В результате в полицию обратилась ее возмущенная мать.

Сейчас дело полностью расследовано и передано в суд.

Юноше за секс с 15-летней девушкой грозят обязательные работы либо тюремное заключение до 4 лет, сообщает пресс-служба СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU