За порочную связь с несовершеннолетней под суд пойдет 19-летний череповчанин
Заявление в полицию написала возмущенная мать
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В Череповце под суд пойдет 19-летний парень, который имел сексуальную связь с 15-летней девушкой.
Он познакомился с несовершеннолетней через общую подругу. Когда девочка пришла к нему домой, молодой человек склонил ее к сексу.
В результате в полицию обратилась ее возмущенная мать.
Сейчас дело полностью расследовано и передано в суд.
Юноше за секс с 15-летней девушкой грозят обязательные работы либо тюремное заключение до 4 лет, сообщает пресс-служба СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU