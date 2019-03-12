2019-03-12T16:11:58+03:00
Происшествия

Стало известно, кого убил молодой зэк в вологодской колонии

Это был известный врач
Иван Чухнин
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Как сообщала "Комсомолка", вынесен приговор 24-летнему заключенному, который до смерти избил осужденного, с которым они вместе отбывали наказание в устюженской исправительной колонии №20.

ЧП случилось в январе 2018.

Осужденные работали в швейном цехе в вечерную смену и поссорились. После избиения деревянной палкой молодой человек выволок жертву "на мороз". В неотапливаемом помещении мужчину нашли, отправили его в райобольницу, то врачи не смогли ему помочь.

Как оказалось, погибший был известный в Вологде врач - 53-летний Алексей Ломжев.

Ранее он работал неврологом. В колонию он попал по делу о врачах-взяточниках в Вологодском филиале бюро медико-социальной экспертизы. С 2005 года по 2013 год Ломжев выдавал справки об инвалидности без надлежащего медицинского освидетельствования.

Он был осужден на 8,5 лет исправительной колонии общего режима и отсидел, благодаря долгому следствию, добрую треть. Так что он мог реально претендовать на условно-досрочное освобождение.

В обвинительном приговоре Ломжева - 69 фактов получения взяток, мошенничеств, 19 фактов злоупотребления должностными полномочиями, превышений должностных полномочий., а также 20 фактов служебного подлога.

Напомним, убийца врача-взяточника получил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В пользу потерпевших удовлетворен гражданский иск в размере 1 000 000 рублей. Мужчина сидел за изнасилование. До этого у 24-летнего рецедевиста была еще одна судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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