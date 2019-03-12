Человек-паук в Череповце украл из киоска сигареты и деньги

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-12T15:36:31+03:00

Ему грозит пять лет колонии

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В полицию Череповца поступило заявление: из киоска пропали сигареты и деньги.

Заявление принесла женщина-продавец.

Она работает в торговом павильоне в Заречье. Придя на работу, она заметила, что из прилавка пропали пять тысяч рублей. Кроме того, исчез блок сигарет.

Полиция обратилась к видео с камеры наблюдения. По нему и был установлен подозреваемый. Ранее судимого череповчанина 2001 года рождения задержали. Он рассказал, что проник в павилион, пробравшись в зазор между стеной и потолком.

Деньги он пустил на свои удовольствия, а сигареты раздарил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 18-летнему молодому человеку грозит до 5 лет колонии, сообщает УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU