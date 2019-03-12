В Вологде полиция ищет похитителя смартфона

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-12T14:39:43+03:00

Мужчина зашел в магазин и вышел с чужим смартфоном. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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В Вологде ищут похитителя смартфона. ЧП случилось в магазине на улице Чернышевского.

В Вологде объявлен в розыск подозреваемый в краже сотового телефона из магазина разливных напитков на улице Чернышевского.

Третий городской отдел полиции распространяет фотографию подозреваемого, сообщая, что мужчина совершил кражу "путем открытого доступа".

Личность мужчины пока не установлена, но, судя по всему, это дело времени.

Похитителю на вид 35-40 лет, рост 175-180 сантиметров. Он одет в оранжевую футболку, светло-синие джинсовые шорты ниже колена, на левой руке - часы.

Все, кому что-либо известно, могут позвонить в полицию по телефонам: 7 921 82 6 62 16, 76-50-28, 76-50-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU