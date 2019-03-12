Вологодский тракторист получил производственную травму, выходя из туалета

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-12T14:28:10+03:00

Он упал в канаву и ударился о бортик

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48-летний тракторист получил проризводственную травму - сломал ребра. ЧП случилось 6 января.

В произошедшем разбираются следователи.

По их версии мужчина вышел из туалета. Сделав несколько шагов, он запнулся о бортик осмотровой канавы. Он не смог удержать равновесие и упал в нее, так как яма не была закрыта специальными щитами.

При падении тракторист ударился о бортик. Как определили медики, он сломал сразу семь ребер. У него развился пневмоторакс.

Это расценивается как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело против заместителя гендиректора фирмы - именно он отвечал за охрану труда и технику безопасности на производстве.

Именно 34-летний руководитель будет отвечать перед судом за то, что неэксплуатируемая осмотровая канава не закрыта щитами.

ИСТОЧНИК KP.RU