Вологодский тракторист получил производственную травму, выходя из туалета
48-летний тракторист получил проризводственную травму - сломал ребра. ЧП случилось 6 января.
В произошедшем разбираются следователи.
По их версии мужчина вышел из туалета. Сделав несколько шагов, он запнулся о бортик осмотровой канавы. Он не смог удержать равновесие и упал в нее, так как яма не была закрыта специальными щитами.
При падении тракторист ударился о бортик. Как определили медики, он сломал сразу семь ребер. У него развился пневмоторакс.
Это расценивается как тяжкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело против заместителя гендиректора фирмы - именно он отвечал за охрану труда и технику безопасности на производстве.
Именно 34-летний руководитель будет отвечать перед судом за то, что неэксплуатируемая осмотровая канава не закрыта щитами.
ИСТОЧНИК KP.RU