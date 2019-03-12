Губернатор Олег Кувшинников приобрел "мукосольку" у заключенных
Олег Кувшинников стал счастливым покупателем яркой поделки.Фото: УФСИН по Вологодской области
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Губернатор области приобрел картину, изготовленную руками осужденных колонии №1.
В выходные а под Вологдой в поселке Стризнево прошла Масленица. Кроме разнообразной концертно-развлекательной программы там работала ярмарка. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратил внимание на картины, изготовленные осужденными в особой технике, так называемые «мукосольки». Изображение, сделанное из специального теста, замешенного из муки и соли, получается объемным.
После застывания картины, она раскрашивается.
Одну из таких картин приобрел губернатор, об этом сообщает пресс-служба УФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU