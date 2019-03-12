2019-03-12T12:06:34+03:00
Происшествия

В Череповце сожгли иномарку на улице Гоголя

Огонь перекинулся на соседнюю машину
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото службы пожаротушения Череповца.Фото службы пожаротушения Череповца.
Изменить размер текста:

В Череповце подожгли еще одну машину. Возгорание произошло в ночь на 12 марта на улице Гоголя, 32.

Телефонный звонок о ЧП раздался в третьем часу ночи.

Во дворе горел «Форд Фокус», как оказалось, машина 2005 года выпуска.

Огнем повреждены лакокрасочное покрытие кузова, выгорел моторный отсек, лопнуло лобовое стекло.

Была повреждена рядом стоявшая иномарка. От высокой температуры у Тойоыа RAV-4 деформированы зеркала заднего вида и правого пластикового порога.

Главная версия случившегося - поджог.

Проводится экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, кого убил молодой зэк в вологодской колонии
Человек-паук в Череповце украл из киоска сигареты и деньги
В Вологде полиция ищет похитителя смартфона
Вологодский тракторист получил производственную травму, выходя из туалета
Губернатор Олег Кувшинников приобрел "мукосольку" у заключенных
Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК "Система"
В вологодской колонии осужденный насильник забил коллегу насмерть
За кражу в "Спортмастере" суд оштрафовал вологжанку на 8 тысяч рублей
8 марта две череповчанки задали перцу в местных кафе
В Вологодскую область прилетели грачи и чайки
В Вологодской области мужчина убил сожителя
В лобовом столкновении между Тотьмой и Великим Устюгом погибли три человека
ЧП в детском саду: стрела крана опасно наклонилась над территорией вологодского садика