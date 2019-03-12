В Череповце сожгли иномарку на улице Гоголя

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-12T12:06:34+03:00

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В Череповце подожгли еще одну машину. Возгорание произошло в ночь на 12 марта на улице Гоголя, 32.

Телефонный звонок о ЧП раздался в третьем часу ночи.

Во дворе горел «Форд Фокус», как оказалось, машина 2005 года выпуска.

Огнем повреждены лакокрасочное покрытие кузова, выгорел моторный отсек, лопнуло лобовое стекло.

Была повреждена рядом стоявшая иномарка. От высокой температуры у Тойоыа RAV-4 деформированы зеркала заднего вида и правого пластикового порога.

Главная версия случившегося - поджог.

Проводится экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU