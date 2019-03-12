В вологодской колонии осужденный насильник забил коллегу насмерть

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-12T12:08:53+03:00

ЧП случилось в колонии в январе этого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Устюжне вынесли приговор 24-летнему заключенному колонии. Он забил 57-летнего коллегу по учреждению - такого же сидельца.

ЧП произошло ночью в январе в устюженской колонии № 20 общего режима.

Ссора в швейном цехе между осужденными переросла в драку. 24-летний заключенный избил старшего товарища до беспамятства и вытащил из цеха в неотапливаемое помещение.

Мужчину без чувств нашли только утром и доставили в реанимацию районной больницы. Там он скончался из-за травм и общего переохлаждения.

Над заключенным прошел суд. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Несмотря на молодость, парень отправился мотать уже третий срок.

Первую судимость он получил в 20 лет за кражу и наркотики. До этого он был приговорен к исправительным работам за грабеж. А до последнего времени отбывал 8 лет за изнасилование, сообщает областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU