За кражу в "Спортмастере" суд оштрафовал вологжанку на 8 тысяч рублей
Вологжанка оделась в "Спортмастере" и не заплатила.
Девушка Наталия 1981 года рождения 13 декабря 2018 года пришла в магазин «Спортмастер», что на улице Чехова в Вологде. Там она взяла со стеллажей одежду, затем, уединившись в примерочной, срезала ножницами антикражные датчики и бирки с товаров, и, спрятав вещи в сумку, вынесла их из магазина.
Всего сумма ущерба составила 14 827 рублей 10 копеек.
В ходе рассмотрения уголовного дела в мировом суде защитник ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении женщины и назначении ей судебного штрафа.
Суд принял во внимание, что Наталия ранее не судима, впервые обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, загладила причиненный вред, возвратила похищенное имущество и принесла извинения потерпевшему, и прекратил производство по уголовному делу. Однако назначил судебный штраф - 8 000 рублей в доход государства.
Пока постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.
ИСТОЧНИК KP.RU