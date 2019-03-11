2019-03-11T16:25:50+03:00
Происшествия

За кражу в "Спортмастере" суд оштрафовал вологжанку на 8 тысяч рублей

Она сумела вынести вещей почти на 15 тысяч
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вологжанка оделась в "Спортмастере" и не заплатила.

Девушка Наталия 1981 года рождения 13 декабря 2018 года пришла в магазин «Спортмастер», что на улице Чехова в Вологде. Там она взяла со стеллажей одежду, затем, уединившись в примерочной, срезала ножницами антикражные датчики и бирки с товаров, и, спрятав вещи в сумку, вынесла их из магазина.

Всего сумма ущерба составила 14 827 рублей 10 копеек.

В ходе рассмотрения уголовного дела в мировом суде защитник ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении женщины и назначении ей судебного штрафа.

Суд принял во внимание, что Наталия ранее не судима, впервые обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, загладила причиненный вред, возвратила похищенное имущество и принесла извинения потерпевшему, и прекратил производство по уголовному делу. Однако назначил судебный штраф - 8 000 рублей в доход государства.

Пока постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
8 марта две череповчанки задали перцу в местных кафе
В Вологодскую область прилетели грачи и чайки
В Вологодской области мужчина убил сожителя
В лобовом столкновении между Тотьмой и Великим Устюгом погибли три человека
ЧП в детском саду: стрела крана опасно наклонилась над территорией вологодского садика
В Вологде полицейский УАЗ врезался в японский внедорожник
Иномарка вырвала дерево на улице Череповца
В Череповце спасатели сняли с льдины спящего рыбака
Пятимесячный ребенок пострадал в перевернувшейся иномарке под Вологдой
На пешеходном переходе молодой водитель сбил двух вологжанок
Череповчанин украл спецтехнику и легковушку у незадачливого сельчанина
В ночь на 8 Марта 20-летняя вологжанка украла у женщин два телефона
КамАЗ-молоковоз врезался в пассажирский автобус под Вологдой
В Великом Устюге едва не сгорели магазин, парикмахерская и семь квартир
В деревне Ботово пристав отработал алиментщиков на 2 миллиона рублей
Мошенники украли со счетов череповецкой пенсионерки 2 миллиона рублей
В Вологде на улице Герцена иномарка сбила пенсионерка
В Великом Устюге неизвестный варвар сжег детские санки
Вологжане в марте получат пенсию по-новому графику
В Вологде пятеро человек пострадало в ДТП на улице Конева
В Вологде выявили деревянную двухэтажку, построенную еще при крепостном праве
На Вологодчине сгорел дом вместе с хозяевами
Пьяного дебошира отвезли из кафе в отделение полиции Череповца
Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра
Региональные операторы на Вологодчине переделают "мусорные" квитанции