За кражу в "Спортмастере" суд оштрафовал вологжанку на 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-11T16:25:50+03:00

Она сумела вынести вещей почти на 15 тысяч

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Вологжанка оделась в "Спортмастере" и не заплатила.

Девушка Наталия 1981 года рождения 13 декабря 2018 года пришла в магазин «Спортмастер», что на улице Чехова в Вологде. Там она взяла со стеллажей одежду, затем, уединившись в примерочной, срезала ножницами антикражные датчики и бирки с товаров, и, спрятав вещи в сумку, вынесла их из магазина.

Всего сумма ущерба составила 14 827 рублей 10 копеек.

В ходе рассмотрения уголовного дела в мировом суде защитник ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении женщины и назначении ей судебного штрафа.

Суд принял во внимание, что Наталия ранее не судима, впервые обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, загладила причиненный вред, возвратила похищенное имущество и принесла извинения потерпевшему, и прекратил производство по уголовному делу. Однако назначил судебный штраф - 8 000 рублей в доход государства.

Пока постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU