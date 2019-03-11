8 марта две череповчанки задали перцу в местных кафе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-11T15:40:28+03:00

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Двух посетительниц череповецких кафе бойцы Росгвардии были вынуждены препроводить в отделение полиции. В ночь с 8 на 9 марта нетрезвые женщины задали перцу охране и посетителям.

Одно из ЧП случилось около двух ночи в кафе на улице Карла Либкнехта. Женщины праздновали Международный женский день, но после выпивки одна из них стала вести себя неадекватно: послышался мат, она приставала к другим отдыхающим. Даме предложили покинуть заведение. Но она не согласилась. Напротив, она начала вести себя еще агрессивнее: пинаться, плеваться и размахивать руками.

На место прибыли бойцы Росгвардии. 28-летняя местная жительница отбыла в полицию. Ей грозит 2500 рублей штрафа или 15 суток ареста.

Второй случай дамского праздничного дебоша случился в 4 утра в ночном клубе на улице Леднева. Там 18-летней девушке предложили оставить на входе газовый перцовый баллончик. Она весело провела время и в благодарность, когда уходила домой и забрала свой баллончик, распылила его содержимое в холле.

В полиции она призналась, что была оскорблена запретом охранников пронести газовый баллончик в клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU