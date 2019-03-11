В Вологодскую область прилетели грачи и чайки
В Вологду из дальних стран прилетели грачи. Чуть раньше вернулись чайки.
Об этом сообщил председатель Вологодского отделения Союза охраны птиц России Сергей Шадрунов на страничке "ВКонтакте".
Сизых чаек в Вологде он увидел 7 марта. А грачей - 8 марта.
9 марта грачей видели чуть севернней - в деревне Воробьево Сокольского района.
«Да, в этом году оказалось, что чайки прилетели раньше грачей. Поступала информация, что грачей видели и раньше в Вологде, но это, скорее всего, были те птицы, которые оставались зимовать. Ежегодно до десятка — двух птиц в городе остаются на зимовку в различных микрорайонах», — рассказал Сергей Шадрунов.
По словам орнитолога, в Череповце чаек слышали днем-двумя раньше, чем в Вологде.
А ближе к концу марта на Вологодчину должны прилететь скворцы. Еще один шаг к лету - чибисы. Они появятся вместе с первыми проталинами на полях. К ледоходу должны прилететь белые трясогузки.
Напомним, в прошлом году в середине марта в Соколе и еще севернее - в Харовске - видели аистов.
ИСТОЧНИК KP.RU