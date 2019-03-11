В Вологодской области мужчина убил сожителя
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В Вологодской области произошло убийство инвалида.
Как сообщили в областном управлении следственного комитета, трагедия произошла 8 марта в поселке Советский Тотемского района.
Как выяснилось, подозреваемый в убийстве 42-летний безработный жил на пенсию 29-летнего инвалида. Но в тот день они поссорились.
Ранее судимый за кражу мужчина ударил своего 29-летнего кормильца несколько раз ножом. Молодой человек погиб на месте происшествия.
На квартире убитого найдено окровавленное орудие преступления. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU