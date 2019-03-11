В лобовом столкновении между Тотьмой и Великим Устюгом погибли три человека
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Трагедия с тремя погибшими произошла 10 марта, на 173 км дороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг.
Там в 19:15 в лобовую сошлись две иномарки:
«Форд Мондео» под управлением 45-летнего мужчины и «Ниссан Альмера» с 19-летним юношей за рулем.
В результате столкновения погибли водитель «Форда», а также пассажиры «Ниссана» – 17-летняя девушка и 54-летний мужчина.
19-летний водитель «Ниссана» госпитализирован, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU