2019-03-11T10:09:44+03:00
Общество

ЧП в детском саду: стрела крана опасно наклонилась над территорией вологодского садика

Инцидент произошел в детском учреждении на улице Герцена
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде в один из детских садов попросили после выходных, в понедельник, не приводить детей.

Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на начальника управления образования администрации Вологды Ирину Гуляеву, речь идет о детском саде № 70 «Калинка» на улице Герцена, 97а. Садик находится рядом со строительной площадкой ЖК "Онегин".

Там в минувшие выходные сторож сообщил заведующей учреждением, что на стройке подозрительно накренилась стрела крана.

О ЧП она сообщила в управление образования и экстренным службам. Как выяснилось, кран сошел с рельсов.

Пока его демонтируют, принято решение закрыть детский сад. Об этом были предупреждены все родители. Всего "Калинку" посещает 190 детей.

Интересно, что в качестве выхода родителям предложили привести малышей в другие сады. Большинство их предпочло оставить малышей дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В лобовом столкновении между Тотьмой и Великим Устюгом погибли три человека
В Вологде полицейский УАЗ врезался в японский внедорожник
Иномарка вырвала дерево на улице Череповца
В Череповце спасатели сняли с льдины спящего рыбака
Пятимесячный ребенок пострадал в перевернувшейся иномарке под Вологдой
На пешеходном переходе молодой водитель сбил двух вологжанок
Череповчанин украл спецтехнику и легковушку у незадачливого сельчанина
В ночь на 8 Марта 20-летняя вологжанка украла у женщин два телефона
КамАЗ-молоковоз врезался в пассажирский автобус под Вологдой
В Великом Устюге едва не сгорели магазин, парикмахерская и семь квартир
В деревне Ботово пристав отработал алиментщиков на 2 миллиона рублей
Мошенники украли со счетов череповецкой пенсионерки 2 миллиона рублей
В Вологде на улице Герцена иномарка сбила пенсионерка
В Великом Устюге неизвестный варвар сжег детские санки
Вологжане в марте получат пенсию по-новому графику
В Вологде пятеро человек пострадало в ДТП на улице Конева
В Вологде выявили деревянную двухэтажку, построенную еще при крепостном праве
На Вологодчине сгорел дом вместе с хозяевами
Пьяного дебошира отвезли из кафе в отделение полиции Череповца
Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра
Региональные операторы на Вологодчине переделают "мусорные" квитанции