ЧП в детском саду: стрела крана опасно наклонилась над территорией вологодского садика

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-11T10:09:44+03:00

Инцидент произошел в детском учреждении на улице Герцена

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В Вологде в один из детских садов попросили после выходных, в понедельник, не приводить детей.

Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на начальника управления образования администрации Вологды Ирину Гуляеву, речь идет о детском саде № 70 «Калинка» на улице Герцена, 97а. Садик находится рядом со строительной площадкой ЖК "Онегин".

Там в минувшие выходные сторож сообщил заведующей учреждением, что на стройке подозрительно накренилась стрела крана.

О ЧП она сообщила в управление образования и экстренным службам. Как выяснилось, кран сошел с рельсов.

Пока его демонтируют, принято решение закрыть детский сад. Об этом были предупреждены все родители. Всего "Калинку" посещает 190 детей.

Интересно, что в качестве выхода родителям предложили привести малышей в другие сады. Большинство их предпочло оставить малышей дома.

ИСТОЧНИК KP.RU