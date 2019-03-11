ЧП в детском саду: стрела крана опасно наклонилась над территорией вологодского садика
В Вологде в один из детских садов попросили после выходных, в понедельник, не приводить детей.
Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на начальника управления образования администрации Вологды Ирину Гуляеву, речь идет о детском саде № 70 «Калинка» на улице Герцена, 97а. Садик находится рядом со строительной площадкой ЖК "Онегин".
Там в минувшие выходные сторож сообщил заведующей учреждением, что на стройке подозрительно накренилась стрела крана.
О ЧП она сообщила в управление образования и экстренным службам. Как выяснилось, кран сошел с рельсов.
Пока его демонтируют, принято решение закрыть детский сад. Об этом были предупреждены все родители. Всего "Калинку" посещает 190 детей.
Интересно, что в качестве выхода родителям предложили привести малышей в другие сады. Большинство их предпочло оставить малышей дома.
ИСТОЧНИК KP.RU