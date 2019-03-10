В Вологде полицейский УАЗ врезался в японский внедорожник
ДТП случилось на улице Чехова
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Авария с участием полицейской машины произошла 9 марта в 9:30 в центре Вологды.
На перекрестке улиц Чехова и Мальцева столкнулись служебный автомобиль ППС
и Nissan Х Тrail.
За рулем полицейского УАЗа находился 35-летний водитель, а "Ниссаном" управлял 44-летний мужчина.
В аварии пострадали пассажиры Ниссана: 65-летняя женщина, 70-летний мужчина и девушка 2002 года рождения.
Что произошло - установит проверка, сообщает УМВД области.
ИСТОЧНИК KP.RU