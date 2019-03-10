Иномарка вырвала дерево на улице Череповца

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-10T17:19:40+03:00

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ДТП произошло на Советском проспекте в районе перекрестка с улицей Коммунистов.

Знакомая участника ДТП Оксана Волкова рассказала, что 8 марта около 21 часа водителя автомобиля «Шкода Октавия» подрезал «Рено Логан».

В результате Шкода вылетела на обочину, сбила дерево и врезалась в крыльцо здания.

Сейчас разыскиваются свидетели произошедшего.

«Водитель «Шкоды» получил серьезные травмы, лихач даже не вернулся на место ДТП! Прошу откликнуться очевидцев данного происшествия, может, кто-нибудь в это время проезжал мимо. Посмотрите, пожалуйста, видеорегистраторы, таких людей надо наказывать!!! На месте пострадавшего мог оказаться каждый! Прошу от всего сердца помочь ребятам найти виновного!!!» - пишет Оксана.

В аварии сильно пострадало лицо водителя «Шкоды», у него шоковое состояние и сильные ушибы головы, возможно сотрясение мозга.

И это при том, что там сработала подушка безопасности.

Пассажиры не пострадали.

По словам Оксаны, пострадавший не был госпитализирован, хотя скорая была на месте сразу после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU