Иномарка вырвала дерево на улице Череповца
ДТП произошло на Советском проспекте в районе перекрестка с улицей Коммунистов.
Знакомая участника ДТП Оксана Волкова рассказала, что 8 марта около 21 часа водителя автомобиля «Шкода Октавия» подрезал «Рено Логан».
В результате Шкода вылетела на обочину, сбила дерево и врезалась в крыльцо здания.
Сейчас разыскиваются свидетели произошедшего.
«Водитель «Шкоды» получил серьезные травмы, лихач даже не вернулся на место ДТП! Прошу откликнуться очевидцев данного происшествия, может, кто-нибудь в это время проезжал мимо. Посмотрите, пожалуйста, видеорегистраторы, таких людей надо наказывать!!! На месте пострадавшего мог оказаться каждый! Прошу от всего сердца помочь ребятам найти виновного!!!» - пишет Оксана.
В аварии сильно пострадало лицо водителя «Шкоды», у него шоковое состояние и сильные ушибы головы, возможно сотрясение мозга.
И это при том, что там сработала подушка безопасности.
Пассажиры не пострадали.
По словам Оксаны, пострадавший не был госпитализирован, хотя скорая была на месте сразу после аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU