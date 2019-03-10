2019-03-10T17:08:29+03:00
Происшествия

В Череповце спасатели сняли с льдины спящего рыбака

Иван Чухнин
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В Череповце в единую дежурно-диспетчерскую службу 9 марта около полудня позвонили полицейские.

В районе улицы Набережной на льду спал пьяный рыбак, так что забеспокоились люди, и полиция попросила спасателей принять меры.

На место выехали сотрудники водно-спасательного отряда. Они разбудили спящего в неположенном месте мужчину.

Он был удостоен профилактической беседы. Затем его отправили домой. Вся операция заняла чуть больше часа, сообщает Город Че.

Напомним, на лед Ягорбы выход разрешен, но это не повод устраиваться там спать. На реке Шексне введен запрет, поскольку там ненадежный лед. В Вологде также запрещено передвигаться по льду реки. Нарушителей ждут штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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