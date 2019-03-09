2019-03-09T13:25:28+03:00
Происшествия

Пятимесячный ребенок пострадал в перевернувшейся иномарке под Вологдой

Иван Чухнин
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ДТП в Грязовецком районе произошло 8 марта около 18:30.

Как сообщает ГИБДД области, в аварии пострадал младенец.

На 13-м километре автодороги Илейкино-Шуйское молодой водитель - 23-летняя девушка - не справилась с управлением иномаркой. Автомобиль Рено Меган вынесло на обочину, там он перевернулся.

Женщина везла пятимесячного ребенка. Он находился в автолюльке, однако все равно получил травму. У него ушиб головы. Наблюдать за состоянием ребенка мать будет дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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