Пятимесячный ребенок пострадал в перевернувшейся иномарке под Вологдой
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ДТП в Грязовецком районе произошло 8 марта около 18:30.
Как сообщает ГИБДД области, в аварии пострадал младенец.
На 13-м километре автодороги Илейкино-Шуйское молодой водитель - 23-летняя девушка - не справилась с управлением иномаркой. Автомобиль Рено Меган вынесло на обочину, там он перевернулся.
Женщина везла пятимесячного ребенка. Он находился в автолюльке, однако все равно получил травму. У него ушиб головы. Наблюдать за состоянием ребенка мать будет дома.
ИСТОЧНИК KP.RU