2019-03-09T13:10:24+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе молодой водитель сбил двух вологжанок

Одна из них в тяжелом состоянии
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Молодой водитель сбил двух женщин в Вологде на проспекте Победы.

Женщины переходили дорогу по пешеходному переходу вечером 8 марта.

Как сообщает областное управление ГИБДД, ДТП случилось в 21:40 у дома № 92.

За рулем автомобиля Форд Фокус находился 21-летний молодой человек.

Есть информация, что 64-летняя и 44-летняя женщины пытались перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

На место выехали скорая помощь и полиция.

44-летняя женщина получила серьезные травмы головы - у нее переломом затылочной кости. Она госпитализирована в реанимацию. У второй пострадавшей - ушибы. Она направлена на домашнее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятимесячный ребенок пострадал в перевернувшейся иномарке под Вологдой
Череповчанин украл спецтехнику и легковушку у незадачливого сельчанина
В ночь на 8 Марта 20-летняя вологжанка украла у женщин два телефона
КамАЗ-молоковоз врезался в пассажирский автобус под Вологдой
В Великом Устюге едва не сгорели магазин, парикмахерская и семь квартир
В деревне Ботово пристав отработал алиментщиков на 2 миллиона рублей
Мошенники украли со счетов череповецкой пенсионерки 2 миллиона рублей
В Вологде на улице Герцена иномарка сбила пенсионерка
В Великом Устюге неизвестный варвар сжег детские санки
Вологжане в марте получат пенсию по-новому графику
В Вологде пятеро человек пострадало в ДТП на улице Конева
В Вологде выявили деревянную двухэтажку, построенную еще при крепостном праве
На Вологодчине сгорел дом вместе с хозяевами
Пьяного дебошира отвезли из кафе в отделение полиции Череповца
Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра
Региональные операторы на Вологодчине переделают "мусорные" квитанции