На пешеходном переходе молодой водитель сбил двух вологжанок

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-09T13:10:24+03:00

Одна из них в тяжелом состоянии

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Молодой водитель сбил двух женщин в Вологде на проспекте Победы.

Женщины переходили дорогу по пешеходному переходу вечером 8 марта.

Как сообщает областное управление ГИБДД, ДТП случилось в 21:40 у дома № 92.

За рулем автомобиля Форд Фокус находился 21-летний молодой человек.

Есть информация, что 64-летняя и 44-летняя женщины пытались перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

На место выехали скорая помощь и полиция.

44-летняя женщина получила серьезные травмы головы - у нее переломом затылочной кости. Она госпитализирована в реанимацию. У второй пострадавшей - ушибы. Она направлена на домашнее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU