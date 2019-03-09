На пешеходном переходе молодой водитель сбил двух вологжанок
Одна из них в тяжелом состоянии
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Молодой водитель сбил двух женщин в Вологде на проспекте Победы.
Женщины переходили дорогу по пешеходному переходу вечером 8 марта.
Как сообщает областное управление ГИБДД, ДТП случилось в 21:40 у дома № 92.
За рулем автомобиля Форд Фокус находился 21-летний молодой человек.
Есть информация, что 64-летняя и 44-летняя женщины пытались перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
На место выехали скорая помощь и полиция.
44-летняя женщина получила серьезные травмы головы - у нее переломом затылочной кости. Она госпитализирована в реанимацию. У второй пострадавшей - ушибы. Она направлена на домашнее лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU