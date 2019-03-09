2019-03-09T10:43:31+03:00
Происшествия

Череповчанин украл спецтехнику и легковушку у незадачливого сельчанина

Ущерб составил около полумиллиона рублей
Иван Чухнин
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Под Череповцом мужчина сдал в пункт приема лома технику сельчанина. Сейчас в отношении его завершено уголовное дело. Как сообщает Управление МВД области, подозреваемый в многочисленных хищениях спецтехники был задержан и отправлен под арест. Сейчас он ожидает суда. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, в конце лета прошлого года житель села Воскресенское написал заявление о пропаже экскаватора и грузового автомобиля, электроинструментов и еще нескольких вещей. Всего ущерб составил 500 тысяч рублей. 35-летний местный житель был ранее судимым за аналогичное преступление.

Выяснилось, что 30 июля мужчина взломал автомобиль ВАЗ-2108 на парковке в Череповце. Ключ от замка зажигания находился под ковриком в салоне, так что мужчина легко угнал легковушку.

А в бардачке «ВАЗа» находились документы от КамАЗа, который мужчина вскоре похитил.

Это автомобиль КамАЗ, который был припаркован в селе Воскресенском.

Тягач своим ходом отправился в металлолом.

Потом вор взялся за экскаватор, который пришлось, перед тем, как сдать в металлолом, распилить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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