2019-03-08T19:45:04+03:00
Происшествия

В ночь на 8 Марта 20-летняя вологжанка украла у женщин два телефона

Возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
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Кража сразу двух телефонов произошла в Вологде, в кафе на улице Козленской в ночь на 8 марта.

Две посетительницы отправились танцевать, оставив телефоны на своем столике.

Вернувшись с танцпола, 38 и 32 летние дамы не нашли своих смартфонов.

Они сразу же обратились к охране. А та - к видеозаписи, которая велась в зале зала.

На записи видно, как смартфоны забрала 20-летняя девушка, сидевшая за соседним столом.

Та сначала не признавалась в краже, но охранник позвонил на номер одной из женщин. В результате, смартфон зазвонил из сумки.

Воровка была передана бойцам Росгвардии, те препроводили ее в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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