В ночь на 8 Марта 20-летняя вологжанка украла у женщин два телефона
Кража сразу двух телефонов произошла в Вологде, в кафе на улице Козленской в ночь на 8 марта.
Две посетительницы отправились танцевать, оставив телефоны на своем столике.
Вернувшись с танцпола, 38 и 32 летние дамы не нашли своих смартфонов.
Они сразу же обратились к охране. А та - к видеозаписи, которая велась в зале зала.
На записи видно, как смартфоны забрала 20-летняя девушка, сидевшая за соседним столом.
Та сначала не признавалась в краже, но охранник позвонил на номер одной из женщин. В результате, смартфон зазвонил из сумки.
Воровка была передана бойцам Росгвардии, те препроводили ее в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело. .
ИСТОЧНИК KP.RU