2019-03-08T19:33:38+03:00
Происшествия

КамАЗ-молоковоз врезался в пассажирский автобус под Вологдой

Пострадало четыре человека
Иван Чухнин
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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 8 марта под Вологдой. В 14:50 на 7 км автодороги Семенково-Заря столкнулись автобус и молоковоз.

35-летний водитель управлял КАМАЗом с цистерной «Молоко». Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там двигался пассажирский автобус ПАЗ, за рулем которого находился 57-летний водитель, а в салоне - 15 пассажиров.

В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса — женщина 1986 года рождения и мужчина 1988 года рождения.

Кроме того, травмы получили оба водителя.

Автобус получил значительные повреждения - дальше пассажиры смогли уехать на специально направленном автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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