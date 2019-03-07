В Великом Устюге едва не сгорели магазин, парикмахерская и семь квартир
В Великом Устюге пожарные отстояли двухэтажный жилой дом с магазином и парикмахерской.
ЧП случилось 7 марта, на улице Виноградова.
На втором этаже дома, где расположены семь квартир, около полуночи жильцы обнаружили возгорание. Они немедлено позвонили пожарным.
Однако огонь сумел повредить одну из квартир, общий коридор и чердак. Всего повреждено 40 квадратных метров здания. Отстоять материальных ценностей удалось на 10 млн. рублей.
В тушении участвовали семь единиц техники и 16 человек личного состава. Они спасли одного жильца и эвакуировали еще восемь человек.
Основная версия ЧП - короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU