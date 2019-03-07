В Великом Устюге едва не сгорели магазин, парикмахерская и семь квартир

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-07T16:18:55+03:00

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В Великом Устюге пожарные отстояли двухэтажный жилой дом с магазином и парикмахерской.

ЧП случилось 7 марта, на улице Виноградова.

На втором этаже дома, где расположены семь квартир, около полуночи жильцы обнаружили возгорание. Они немедлено позвонили пожарным.

Однако огонь сумел повредить одну из квартир, общий коридор и чердак. Всего повреждено 40 квадратных метров здания. Отстоять материальных ценностей удалось на 10 млн. рублей.

В тушении участвовали семь единиц техники и 16 человек личного состава. Они спасли одного жильца и эвакуировали еще восемь человек.

Основная версия ЧП - короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU