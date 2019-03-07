В деревне Ботово пристав отработал алиментщиков на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-07T14:35:52+03:00

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Под Череповцом судебный пристав "отработали" алиментщиков в деревне Ботово.

Как сообщает отдел ФССП по Череповецкому району, это была акция, которая проходила в рамках общероссийского рейда по взысканию алиментных платежей.

Рабочий день пристава начался в Ботово в 6 утра.

Были посещены должники, задолженность по алиментам у них в сумме составила более 2 млн. рублей.

Так, у одного папаши арестовали ВАЗ-2115. Долг его перед младшей дочерью составил 26 тысяч рублей. Всего у этого мужчины четверо детей, трое из них уже совершеннолетние.

Чтобы машина не ушла с молотка, за 10 дней он должен погасить задолженность.

Еще одна должница не платит на содержание 14-летнего сына уже давно и долг превысил 200 тыс. рублей. У нее арестован ноутбук.

Еще двоих должников не оказалось дома. По повестке они прибыли в отдел фССП.

У одного из них накоплен долг 311 тыс. руб. по алиментам, второй - 70 тыс. руб. На них составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU