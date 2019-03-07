Мошенники украли со счетов череповецкой пенсионерки 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-07T14:23:45+03:00

Она обратилась в полицию

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В Управлении МВД России по городу Череповцу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает сайт УМВД области.

В полицию обратилась пожилая череповчанка. 63-летняя женщина рассказала, как у нее мошенники похитили накопления. Деньги были выведены с ее банковских счетов.

Как выяснили полицейские, в течение последнего месяца пенсионерку буквально атаковали мошенники. Ей звонили с различных абонентских номеров, предлагая женщине получить финансовые блага. В результате ее смогли убедить воспользоваться системами моментальных платежей. Выполнив инструкции, череповчанка лишилась двух миллионов рублей.

По факту дистанционного хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование.

Сотрудники полиции предупреждают граждан:

- не выполняйте никаких операций с банковскими картами и счетами по полученным от неизвестных лиц инструкциям по телефону;

- помните, что для перечисления денежных средств на вашу карту достаточно знать только ее номер, не сообщайте никому никакой дополнительной информации о карте и счете (реквизиты, пароли, коды доступа);

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности, персональные идентификационные номера;

- при получении СМС-сообщений с запросом Ваших персональных данных, сначала уточните информацию, свяжитесь с банком, позвоните по телефону «горячей линии», предоставляйте данные только в официальный источник.

ИСТОЧНИК KP.RU