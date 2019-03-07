В Вологде на улице Герцена иномарка сбила пенсионерка

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-07T13:44:09+03:00

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ДТП, в котором покалечилась пенсионерка, произошел в Вологде 6 марта в 17:50. На улице Герцена, 83 пожилая женщина попала под иномарку.

41-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, выезжал со стоянки, двигаясь задним ходом. Мимо проходила пенсионерка, на которую и наехал вологжанин.

У 77-летней пенсионерки закрытый прелом левой плечевой кости. Она отпущена проходить амбулаторное лечение. При всем этом водитель был трезвым и был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU