В Вологде на улице Герцена иномарка сбила пенсионерка
Автомобиль выезжал со стоянки задним ходом
Изменить размер текста:
ДТП, в котором покалечилась пенсионерка, произошел в Вологде 6 марта в 17:50. На улице Герцена, 83 пожилая женщина попала под иномарку.
41-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, выезжал со стоянки, двигаясь задним ходом. Мимо проходила пенсионерка, на которую и наехал вологжанин.
У 77-летней пенсионерки закрытый прелом левой плечевой кости. Она отпущена проходить амбулаторное лечение. При всем этом водитель был трезвым и был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU