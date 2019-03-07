В Великом Устюге неизвестный варвар сжег детские санки

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-07T13:24:56+03:00

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Пожар произошел в Великом Устюге. ЧП случилось 6 марта, около 16:30 ,в четырехэтажном доме № 87 на улице Красноармейской.

О возгорании жильцы позвонили пожарным, но справились с возгоранием еще до их приезда.

Как оказалось, в подъезде дома на первом этаже загорелся полог на зимней детской коляске на полозьях. "Техника" принадлежала 24-летней местной жительнице и ее ребенку.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в ЧП вероятен поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU