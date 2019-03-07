В Вологде пятеро человек пострадало в ДТП на улице Конева

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-07T12:54:11+03:00

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Страшное ДТП случилось 6 марта, в 17:35 у дома № 4 на улице маршала Конева.

За рулем автомобиля «Датсун он-До» находился 65-летний водитель, он выехал на встречную полосу, где двигалась автомашина «Грейт Волл» под управлением 64-летнего вологжанина. При столкновении пострадали пятеро человек.

На место прибыли машины скорой помгощи.

Владельца «Датсуна» и его восьмилетнюю пассажирку срочно доставили в реанимацию - у них тяжелое состояние.

У мужчины - ушиб головного мозга, закрытые травмы грудной клетки и живота, у девочки - черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому глаза.

Кроме того, 42-летняя пассажирка «Датсуна» доставлена в больницу.

У нее сотрясение головного мозга и перелом руки.

У водителя второй иномарки - ушиб тела и лица, он будет проходить амбулаторное лечение. У его 56-летней пассажирки - сотрясение мозга и перелом ноги, она была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU