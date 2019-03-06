В Вологде выявили деревянную двухэтажку, построенную еще при крепостном праве

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-06T19:25:55+03:00

Она признана аварийной еще 10 лет назад

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В Вологде выявили еще один объект исторического наследия. Это двухэтажный деревянный дом, расположенный по адресу: улица Гоголя, 116. Он признан выявленным памятником архитектуры.

Об этом сообщают активисты группы «Хранители Вологды» "ВКонтакте".

Как удалось выяснить, и это подтверждено экспертизой, деревянное здание было построено в 1860 году. У двухэтажной постройки - угловой балкон. Правда, этот элемент сейчас утрачен.

А вот внутри строения частично сохранился подлинный исторический интерьер: печи, потолочные карнизы, потолочная розетка, внутренние оконные и дверные наличники.

Еще 2008 году дом был признан аварийным, в 2015 году его расселили, намереваясь снести. Сейчас снос здания запрещён.

Градозащитники надеются, что новый статус позволит спасти уникальный дом. Ведь именно такие дома создают неповторимый облик Вологды, привлекая туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU