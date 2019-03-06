На Вологодчине сгорел дом вместе с хозяевами

СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-06T18:44:34+03:00

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На Вологодчине произошла трагедия - в пожаре погибли люди. ЧП случилось 6 марта в деревне Туровец Междуреченского района. Пожар ранним утром - было около 6 часов утра - заметили соседи. Они и вызвали пожарных.

Однако деревянный жилой двухквартирный дом сгорел дотла. В одной из квартир жили люди, а другая пустовала.

На пепелище были обнаружены тела погибших - мужчины и женщины.

Вероятно, это хозяева половины дома - 64-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Женщина скончалась на своей кровати, а тело мужчины нашли у окна жилой комнаты.

По сообщению пожарных, очаг возгорания находится возле электрического счетчика.

Как сообщает пресс-служба МЧС, будут установлены точные причины ЧП, назначена пожарно-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU