Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-06T15:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чагоде женщина-предпринимательница зарабатывала изготовлением диагностических карт.

Однако ее бизнесу пришел конец.

Как сообщили в областной прокуратуре, 36-летняя жительница поселка Чагода - собственник магазина "Зоотовары".

Но кроме этого бизнеса у нее был и другой - криминальный.

Она за 600-800 рублей изготовливала и сбывала диагностические карты, необходимые для прохождения техосмотра автомобилей и дальнейшего приобретения полисов ОСАГО.

Пока выявлено 16 таких эпизодов, они произошли с марта по август 2018 года.

Уголовное дело уже направлено в суд. За совершение указанных преступлений женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU