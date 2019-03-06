Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра
В Чагоде женщина-предпринимательница зарабатывала изготовлением диагностических карт.
Однако ее бизнесу пришел конец.
Как сообщили в областной прокуратуре, 36-летняя жительница поселка Чагода - собственник магазина "Зоотовары".
Но кроме этого бизнеса у нее был и другой - криминальный.
Она за 600-800 рублей изготовливала и сбывала диагностические карты, необходимые для прохождения техосмотра автомобилей и дальнейшего приобретения полисов ОСАГО.
Пока выявлено 16 таких эпизодов, они произошли с марта по август 2018 года.
Уголовное дело уже направлено в суд. За совершение указанных преступлений женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU