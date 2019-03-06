2019-03-06T15:58:57+03:00
Общество

Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра

Всего выявлено 16 эпизодов
Иван Чухнин
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В Чагоде женщина-предпринимательница зарабатывала изготовлением диагностических карт.

Однако ее бизнесу пришел конец.

Как сообщили в областной прокуратуре, 36-летняя жительница поселка Чагода - собственник магазина "Зоотовары".

Но кроме этого бизнеса у нее был и другой - криминальный.

Она за 600-800 рублей изготовливала и сбывала диагностические карты, необходимые для прохождения техосмотра автомобилей и дальнейшего приобретения полисов ОСАГО.

Пока выявлено 16 таких эпизодов, они произошли с марта по август 2018 года.

Уголовное дело уже направлено в суд. За совершение указанных преступлений женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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