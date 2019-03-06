Рьяное коллекторское агентство оштрафовали из-за угроз череповчанке
Суд оштрафовал коллекторское агентство, угрожавшее череповчанке из-за долга ее знакомой.
При этом рьяные сотрудники нарушили федеральный закон.
В январе 2019 года в УФССП России по Вологодской области обратилась череповчанка. Она жаловалась на коллекторское агенство: ее оскорбляли и угрожали уничтожить имущество. При этом были представлены аудиозаписи разговоров женщины с сотрудниками агенства.
Звонки осуществлялись более 1 раза в сутки и более 2 раз в неделю. Напомним, это является нарушением федерального законодательства.
В результате в отношении микрофинансовой организации составлен административный протокол.
Агентство было признано в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Материалы рассмотрел суд, он принял решение о назначении юридическому лицу штрафа в размере 65 тысяч рублей.
«Деньги требовали работники находящегося в Нижнем Новгороде ООО «Агентство ликвидации долгов», – уточняет сотрудница пресс-службы областного Управления ФССП Ирина Мишина.
ИСТОЧНИК KP.RU