Рьяное коллекторское агентство оштрафовали из-за угроз череповчанке

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-06T14:20:11+03:00

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Суд оштрафовал коллекторское агентство, угрожавшее череповчанке из-за долга ее знакомой.

При этом рьяные сотрудники нарушили федеральный закон.

В январе 2019 года в УФССП России по Вологодской области обратилась череповчанка. Она жаловалась на коллекторское агенство: ее оскорбляли и угрожали уничтожить имущество. При этом были представлены аудиозаписи разговоров женщины с сотрудниками агенства.

Звонки осуществлялись более 1 раза в сутки и более 2 раз в неделю. Напомним, это является нарушением федерального законодательства.

В результате в отношении микрофинансовой организации составлен административный протокол.

Агентство было признано в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Материалы рассмотрел суд, он принял решение о назначении юридическому лицу штрафа в размере 65 тысяч рублей.

«Деньги требовали работники находящегося в Нижнем Новгороде ООО «Агентство ликвидации долгов», – уточняет сотрудница пресс-службы областного Управления ФССП Ирина Мишина.

ИСТОЧНИК KP.RU