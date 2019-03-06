2019-03-06T13:35:21+03:00
Общество

В Череповце появится музей аптечного дела

Иван Чухнин
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В Череповце откроется музей аптечного дела.

Он появится на Советском проспекте, 35,А уже этим летом.

Он будет работать на базе аптеки «Фармация», заняв пустующие помещения.

При этом аптека продолжит работать в обычном режиме.

Для экспозиции уже подбираются приборы и посуда для приготовления лекарств, старинные микстуры и рецепты.

Одна из задач - сделать музей интерактивным, интересным всем.

Как поясняет на своей странице «ВКонтакте» мэр Череповце Елена Авдеева, В Череповце была открыта первая аптека в городе. Это произошло в 1880 году.

Она располагалась в Крестовском переулке, а после, сменив еще один адрес, переехала в здании Череповецкой филармонии, построенном в 1913 году.

Кстати, череповецкие музейщики переходят на работу по новому графику. По средам экспозиции будут открываться в 11 часов, а закрываться в 20 часов. Все желающие смогут посетить экскурсию по цене входного билета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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