В Череповце появится музей аптечного дела
В Череповце откроется музей аптечного дела.
Он появится на Советском проспекте, 35,А уже этим летом.
Он будет работать на базе аптеки «Фармация», заняв пустующие помещения.
При этом аптека продолжит работать в обычном режиме.
Для экспозиции уже подбираются приборы и посуда для приготовления лекарств, старинные микстуры и рецепты.
Одна из задач - сделать музей интерактивным, интересным всем.
Как поясняет на своей странице «ВКонтакте» мэр Череповце Елена Авдеева, В Череповце была открыта первая аптека в городе. Это произошло в 1880 году.
Она располагалась в Крестовском переулке, а после, сменив еще один адрес, переехала в здании Череповецкой филармонии, построенном в 1913 году.
Кстати, череповецкие музейщики переходят на работу по новому графику. По средам экспозиции будут открываться в 11 часов, а закрываться в 20 часов. Все желающие смогут посетить экскурсию по цене входного билета.
ИСТОЧНИК KP.RU