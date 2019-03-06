Региональные операторы на Вологодчине переделают "мусорные" квитанции
Многие вологжане получили квитанции, но с суммами, начисленнными за вывоз и утилизацию мусора, многие не согласны.
Во всевозможные ведомства посыпалась масса претензий. Похоже, операторы брали данные с потолка.
Так, во многих случаях в квитанциях тариф умножался на число прописанных, а не проживающих. С людей требуют платы за бани и сараи.
Замгубернатора Антон Стрижов дал поручение в кратчайшие сроки разобраться со всеми неверными и двойными начислениями.
В качестве оправдания массовых ошибок говорится, что начислять плату за мусор для хозпостроек начали после объединения лицевых счетов регоператора «АкваЛайн» и «Северной сбытовой компании».
Исправить ошибки региональный оператор обещает до конца марта.
Как отмечают в областном правительстве, с начала года в «АкваЛайн» поступило около 18 тысяч обращений о перерасчетах. «Чистый след» получил за февраль 8300 таких заявлений.
Замгубернатора Антон Стрижов потребовал проявить гибкость при взаимодействии с гражданами: "Человек должен платить там, где он мусорит".
ИСТОЧНИК KP.RU