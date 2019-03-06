2019-03-06T16:04:16+03:00
Недвижимость

Региональные операторы на Вологодчине переделают "мусорные" квитанции

Массовые ошибки в них возмутили вологжан
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Многие вологжане получили квитанции, но с суммами, начисленнными за вывоз и утилизацию мусора, многие не согласны.

Во всевозможные ведомства посыпалась масса претензий. Похоже, операторы брали данные с потолка.

Так, во многих случаях в квитанциях тариф умножался на число прописанных, а не проживающих. С людей требуют платы за бани и сараи.

Замгубернатора Антон Стрижов дал поручение в кратчайшие сроки разобраться со всеми неверными и двойными начислениями.

В качестве оправдания массовых ошибок говорится, что начислять плату за мусор для хозпостроек начали после объединения лицевых счетов регоператора «АкваЛайн» и «Северной сбытовой компании».

Исправить ошибки региональный оператор обещает до конца марта.

Как отмечают в областном правительстве, с начала года в «АкваЛайн» поступило около 18 тысяч обращений о перерасчетах. «Чистый след» получил за февраль 8300 таких заявлений.

Замгубернатора Антон Стрижов потребовал проявить гибкость при взаимодействии с гражданами: "Человек должен платить там, где он мусорит".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяного дебошира отвезли из кафе в отделение полиции Череповца
Владелица зоомагазина продавала вологжанам диагностические карты о прохождении техосмотра
Рьяное коллекторское агентство оштрафовали из-за угроз череповчанке
В Череповце появится музей аптечного дела
В Вытегорском районе 80-летняя женщина перевернулась в "Шкоде Октавия"
В Череповце пьяный лихач на легковушке врезался в фуру
В Вологодской области судили браконьера, убившего лося
Разборки на дорогах: в Вологде водитель угрожал оппоненту пистолетом
На полтора года условного наказания приговорили вологодского убийцу лосей
Вологодские курсанты провели необычный флешмоб
В Череповце ВАЗ не смог разминуться с грузовиком
Требуются добровольцы: 6 марта продолжат поиски Даниила Репина
МЧС предупреждает вологжан об ухудшении погодных условий
Агентство RAEX наградило Промсвязьбанк за развитие онлайн-кредитования
У школьницы закружилась голова и она выпала из окна школы
Внедорожник оказался вне дороги на вологодской трассе
В Вологде мужчина едва не погиб от угарного газа
Мужчину с ножичком увезли в полицию из бара в центре Вологды
В Вологде убит 44-летний мужчина
36-летний пьяный вологжанин сбил на автомобиле женщину
Под Череповцом ученица выпала из окна школы
Непутевую мамашу пытаются привести в чувство гигантским штрафом