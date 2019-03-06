Региональные операторы на Вологодчине переделают "мусорные" квитанции

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-06T16:04:16+03:00

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Многие вологжане получили квитанции, но с суммами, начисленнными за вывоз и утилизацию мусора, многие не согласны.

Во всевозможные ведомства посыпалась масса претензий. Похоже, операторы брали данные с потолка.

Так, во многих случаях в квитанциях тариф умножался на число прописанных, а не проживающих. С людей требуют платы за бани и сараи.

Замгубернатора Антон Стрижов дал поручение в кратчайшие сроки разобраться со всеми неверными и двойными начислениями.

В качестве оправдания массовых ошибок говорится, что начислять плату за мусор для хозпостроек начали после объединения лицевых счетов регоператора «АкваЛайн» и «Северной сбытовой компании».

Исправить ошибки региональный оператор обещает до конца марта.

Как отмечают в областном правительстве, с начала года в «АкваЛайн» поступило около 18 тысяч обращений о перерасчетах. «Чистый след» получил за февраль 8300 таких заявлений.

Замгубернатора Антон Стрижов потребовал проявить гибкость при взаимодействии с гражданами: "Человек должен платить там, где он мусорит".

ИСТОЧНИК KP.RU