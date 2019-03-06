В Вытегорском районе 80-летняя женщина перевернулась в "Шкоде Октавия"

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-06T11:58:17+03:00

Иномарка с людьми перевернулась, вылетев с трассы. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Водитель не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось вечером 5 марта.

В аварии пострадала 80-летняя женщина.

В 19 часов на 66 километре дороги Лодейное Поле – Вытегра в Вытегорском районе иномарка вылетела с дороги.

Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, 55-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением.

Иномарка вылетела в кювет, там автомобиль опрокинулся на крышу.

В аварии пострадала 80-летняя пассажирка. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU