В Череповце пьяный лихач на легковушке врезался в фуру

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-06T11:51:14+03:00

Легковой автомобиль был разбит. Фото: по Череповцу ОГИБДД

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Столкновение с фурой произошло 5 марта, в 22:15 у дома № 8 на Северном шоссе в Череповце.

62-летний водитель машины ВАЗ-2109 врезался в припаркованную на обочине фуру DAF 95XF.

41-летний шофер находился в придорожном кафе , его не было в кабине.

Как сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Череповцу, в ДТП пострадал водитель «девятки».

Врачи диагностировали у него перелом носа. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Он отправлен на амбулаторное лечение. Ему грозит штраф и лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU