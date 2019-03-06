2019-03-06T11:51:14+03:00
Происшествия

В Череповце пьяный лихач на легковушке врезался в фуру

ДТП произошло на Северном шоссе
Иван Чухнин
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Легковой автомобиль был разбит.Легковой автомобиль был разбит.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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Столкновение с фурой произошло 5 марта, в 22:15 у дома № 8 на Северном шоссе в Череповце.

62-летний водитель машины ВАЗ-2109 врезался в припаркованную на обочине фуру DAF 95XF.

41-летний шофер находился в придорожном кафе , его не было в кабине.

Как сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Череповцу, в ДТП пострадал водитель «девятки».

Врачи диагностировали у него перелом носа. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Он отправлен на амбулаторное лечение. Ему грозит штраф и лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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