В Череповце пьяный лихач на легковушке врезался в фуру
ДТП произошло на Северном шоссе
Легковой автомобиль был разбит.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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Столкновение с фурой произошло 5 марта, в 22:15 у дома № 8 на Северном шоссе в Череповце.
62-летний водитель машины ВАЗ-2109 врезался в припаркованную на обочине фуру DAF 95XF.
41-летний шофер находился в придорожном кафе , его не было в кабине.
Как сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Череповцу, в ДТП пострадал водитель «девятки».
Врачи диагностировали у него перелом носа. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян.
Он отправлен на амбулаторное лечение. Ему грозит штраф и лишение прав.
ИСТОЧНИК KP.RU