В Вологодской области судили браконьера, убившего лося

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-06T10:16:16+03:00

Ущерб оценен в 240 тысяч рублей

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40-летний житель Чагоды осужден за браконьерство.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Полиция из оперативных источников узнала о том, что в сторону поселка движется УАЗ, в котором находится туша убитого лося.

Автомобиль остановили. В кузове находились мясо, ружье, бензопила, топор и нож.

Однако водитель попытался убедить, что лосятину он купил у знакомого. Но эта информация не подтвердилась.

В итоге браконьер признался в том, что он сам незаконно застрелил дикое животное в 26 километрах от деревни Пустынь.

Он погасил 240 тысяч рублей ущерба в досудебном порядке.

Однако суда ему не удалось избежать. По статье 258 УК РФ «Незаконная охота» его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU