В Вологодской области судили браконьера, убившего лося
40-летний житель Чагоды осужден за браконьерство.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Полиция из оперативных источников узнала о том, что в сторону поселка движется УАЗ, в котором находится туша убитого лося.
Автомобиль остановили. В кузове находились мясо, ружье, бензопила, топор и нож.
Однако водитель попытался убедить, что лосятину он купил у знакомого. Но эта информация не подтвердилась.
В итоге браконьер признался в том, что он сам незаконно застрелил дикое животное в 26 километрах от деревни Пустынь.
Он погасил 240 тысяч рублей ущерба в досудебном порядке.
Однако суда ему не удалось избежать. По статье 258 УК РФ «Незаконная охота» его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU