Разборки на дорогах: в Вологде водитель угрожал оппоненту пистолетом
Возникла стычка из-за очередности проезда
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В Вологде полицейские задержали агрессивного водителя: он угрожал на дороге оружием другим участникам движения. Во вторник утром при съезде с виадука в микрорайоне Лукьяново водители Шевроле Лачетти и Лады Калины не смогли мирно решить, кто должен проехать первым. Водитель иномарки выхватил пистолет и пригрозил сопернику.
Росгвардия задержала автомобиль мужчины на проспекте Победы. В салоне машины был обнаружен аэрозольный пистолет "Добрыня". Для его хранения необходима лицензия. На данный момент, с вологжанином разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU