2019-03-05T19:54:03+03:00
Происшествия

Разборки на дорогах: в Вологде водитель угрожал оппоненту пистолетом

Возникла стычка из-за очередности проезда
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде полицейские задержали агрессивного водителя: он угрожал на дороге оружием другим участникам движения. Во вторник утром при съезде с виадука в микрорайоне Лукьяново водители Шевроле Лачетти и Лады Калины не смогли мирно решить, кто должен проехать первым. Водитель иномарки выхватил пистолет и пригрозил сопернику.

Росгвардия задержала автомобиль мужчины на проспекте Победы. В салоне машины был обнаружен аэрозольный пистолет "Добрыня". Для его хранения необходима лицензия. На данный момент, с вологжанином разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24