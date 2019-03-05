Разборки на дорогах: в Вологде водитель угрожал оппоненту пистолетом

СЕГОДНЯ 19:54 2019-03-05T19:54:03+03:00

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В Вологде полицейские задержали агрессивного водителя: он угрожал на дороге оружием другим участникам движения. Во вторник утром при съезде с виадука в микрорайоне Лукьяново водители Шевроле Лачетти и Лады Калины не смогли мирно решить, кто должен проехать первым. Водитель иномарки выхватил пистолет и пригрозил сопернику.

Росгвардия задержала автомобиль мужчины на проспекте Победы. В салоне машины был обнаружен аэрозольный пистолет "Добрыня". Для его хранения необходима лицензия. На данный момент, с вологжанином разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU