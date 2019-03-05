2019-03-05T19:54:45+03:00
Происшествия

На полтора года лишили свободы вологодского убийцу лосей

Мужчина втихаря убил и разделал лося бензопилой
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила нам, что вологжанина приговорили к году и 6 месяцам условно за браконьерство. В ноябре прошлого года автомобиль жителя Чагодощенского района остановили на трассе Вологда – Новая Ладога сотрудники ГИБДД и охотнадзора. В машине обнаружили пакет с мясом, бензопилу, топор, нож - водитель не признался в содеянном, сказал, что лосятину купил. Проведенная после этого экспертиза показала, что лось был убит всего за сутки до разговора с полицией.

В итоге, мужчина решил сознаться, показал место, где разделал животное, и закопанные остатки лося. На вологжанина завели уголовное дело и административный протокол. Браконьер выплатил штраф в 240 000 рублей в досудебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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