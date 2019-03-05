Вологодские курсанты своими телами изобразили число

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-05T19:28:39+03:00

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5 марта на плацу ВИПЭ 400 курсантов выстроились в виде числа 40 и запустили флаг России из шаров в небо - сегодня отмечается юбилей, 40-летие учебного заведения. В этот памятный день провели торжественное собрание и праздничный концерт. Заслуженным сотрудникам мэр вручил награды. Объявили присвоение званий, а самые достойные имена занесены в Книгу почета.

ВУЗ и Администрация города сегодня подписали документ о сотрудничестве. Мэр вручил памятный знак начальнику института, как напоминание о новом соглашении.

Напомним, что ВИПЭ является одним из ведущих образовательных организаций уголовно-исполнительной системы в нашей стране, за сорок лет работы выпущено 12 тысяч специалистов.

ВУЗ и Администрация города сегодня подписали документ о сотрудничестве. Мэр вручил памятный знак начальнику института, как напоминание о новом соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU