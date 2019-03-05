В Череповце ВАЗ не смог разминуться с грузовиком

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-05T18:04:38+03:00

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Столкновение двух отечественных авто произошло 5 марта, в 11:45 на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Луначарского в Череповце.

50-летний водитель управлял ЗИЛом, за рулем ВАЗ-2110 был 33-летний водитель.

Грузовик не уступил дорогу легковушке, произошло столкновение.

В результате пострадала 17-летняя пассажирка «десятки», студентка техникума. Медики диагностировали ушиб ноги, она направлена на амбулаторное лечение, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU