Требуются добровольцы: 6 марта продолжат поиски Даниила Репина

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-05T17:33:10+03:00

Пропавшего будут искать там, где нашли его автомобиль

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О сборе волонтеров объявляют родственники пропавшего 10 января жителя Вологды Даниила Репина.

Елена Титова на своей странице в "ВКонтакте" сообщает о продолжении поисков в среду, 6 марта в районе Нового Источника, деревень Шеломово и Кучино.

Будут обследоваться поля, прилегающие к реке Тошня, берега, обочины дорог.

"Просим всех, кто может присоединиться к поисковой операции, ориентироваться на 9 утра и при необходимости уточнений звонить в это время по телефону: 8-911-535-66-46", - пишет родственница Даниила.

Она предупреждает, что одежду и обувь необходимо подобрать с учетом глубокого снега и температуры воздуха до - 10, а также осадков. Необходимы термосы с горячим чаем и перекус с собой.

Напомним, после жалобы родных в прокуратуру было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Есть надежда, что это придаст новый импульс поиску 27-летнего вологжанина.

ИСТОЧНИК KP.RU