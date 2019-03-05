МЧС предупреждает вологжан об ухудшении погодных условий

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-05T16:47:59+03:00

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Об опасной погоде предупреждает вологжан МЧС.

6 марта на Вологодчине прогнозируют небольшие и умеренные осадки - снег, в том числе мокрый, местами сильный.

Как сообщает областное ГУ МЧС, возможно усиление ветра.

Порывы северо-западного и северного будут достигать до 16 метров в секунду.

Местами начнется метель, ожидается гололед на дорогах, обледенение проводов и деревьев.

В связи со сложившейся метеообстановкой на территории региона прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Возможны повреждение и обрыв ЛЭП и линий связи, нарушение функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличение количества ДТП, заторов на трассах.

Кроме того, есть вероятность ограничений при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушение жизнеобеспечения населения; возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждения кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой.

В конце недели синоптики прогнозируют потепление, однако ветер так и не утихнет.

ИСТОЧНИК KP.RU