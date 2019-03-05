2019-03-05T13:06:22+03:00
Экономика

Агентство RAEX наградило Промсвязьбанк за развитие онлайн-кредитования

Иван Чухнин
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Рейтинговое агентство RAEX отметило вклад Промсвязьбанка в развитие онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса.

Промсвязьбанк получил награду за вклад в «Развитие онлайн-кредитования МСБ» на ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу», организатором которой выступает авторитетное рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Лидеров рынка кредитования малого и среднего предпринимательства RAEX определило совместно с Московским фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и при участии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Для нас очень ценно получить признание профессионального сообщества, поскольку это подтверждает наше видение трендов, которые определяют будущее рынка. Развитие онлайн-кредитования ускоряет и упрощает многие процессы, а соответственно, уже сейчас облегчает жизнь бизнеса», — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк первым в России запустил онлайн-кредитование для бизнеса, уделив большое внимание удобству и скорости оформления кредита. Воплощением этих двух принципов стал продукт «Кредит онлайн», который оформляется без посещения офиса банка и предоставления бумажных документов, достаточно оформить заявку в личном кабинете в интернет-банке или мобильном приложении. Это уже одобренное кредитное решение, клиенту нет необходимости собирать какой-либо пакет документов для установления лимита, нужно лишь выбрать необходимую сумму и срок кредитования в рамках предложения банка и подписать оферту своей электронной подписью.

Банк стремится сделать финансирование доступным для широкого круга предпринимателей, поэтому уже этой весной программа онлайн-кредитования ПСБ «Всё просто!» станет доступной для любого бизнеса, даже не являющегося действующим клиентом банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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