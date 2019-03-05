2019-03-05T12:09:04+03:00
Происшествия

У школьницы закружилась голова и она выпала из окна школы

Об этом рассказала сама девушка
Иван Чухнин
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В Череповецком районе, как накануне сообщала "Комсомолка", из окна Ботовской средней школы, с третьего этажа, выпала 15-летняя ученица. С переломами она была доставлена в больницу Череповца.

Сегодня появилась информация от регионального управления СК РФ, где сообщается, что доследственная проверка проводится по размещенной в средствах массовой информации.

"В общении со следователями, сама девочка сообщила, что уроки в тот день не посещала, но пришла в школу и пошла в туалет. Была одета в куртку, и поскольку ей стало жарко, открыла окно. Выглянув на улицу, она почувствовала головокружение и упала. В результате получила компрессионный перелом позвоночника", - такая информация появилась на сайте ведомства. .

Следователи проверят все обстоятельства произошедшего, включая оценку тяжести полученных ребенком травм, а также дадут юридическую оценку деятельности должностных лиц образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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