2019-03-05T11:57:36+03:00
Происшествия

Внедорожник оказался вне дороги на вологодской трассе

Его вместе с прицепом выкинуло в кусты
Иван Чухнин
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В Вологодской области произошло ДТП. Внедорожник вылетел с трассы вместе с прицепом.

Авария случилась 4 марта на автотрассе Череповец - Белозерск - Липин Бор.

Как сообщает областное управление УМВД, около 9 часов утра на 61-м километре белозерской дороги "Киа Спортедж" с прицепом оказался в кювете.

За рулем находился 26-летний молодой человек.

Как оказалось, дорога шла под гору, молодой человек не смог справиться с управлением. Машина вылетела в кусты и перевернулась, водитель травмирован, но госпитализация ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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