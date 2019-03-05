Внедорожник оказался вне дороги на вологодской трассе
Его вместе с прицепом выкинуло в кусты
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В Вологодской области произошло ДТП. Внедорожник вылетел с трассы вместе с прицепом.
Авария случилась 4 марта на автотрассе Череповец - Белозерск - Липин Бор.
Как сообщает областное управление УМВД, около 9 часов утра на 61-м километре белозерской дороги "Киа Спортедж" с прицепом оказался в кювете.
За рулем находился 26-летний молодой человек.
Как оказалось, дорога шла под гору, молодой человек не смог справиться с управлением. Машина вылетела в кусты и перевернулась, водитель травмирован, но госпитализация ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU