В Вологде мужчина едва не погиб от угарного газа

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-05T11:50:14+03:00

Он курил, лежа на диване, и заснул

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Мужчина едва не погиб от привычки курить.

Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома № 22 на улице Михаила Поповича 4 марта в 18:23.

Через 9 минут спасатели прибыли на место. Через 15 минут огонь был потушен.

В тушении участвовало 16 человек, 6 пожарных машин.

Как выяснилось, в квартире горел диван. Это случилось из-за того, что лежа на нем, 75-летний пенсионер курил.

У мужчины - острое отравление угарным газом. Из квартиры его эвакуировали пожарные. А в больницу увезла скорая.

ИСТОЧНИК KP.RU